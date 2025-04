Onde assistir a RB Bragantino x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV

O RB Bragantino recebe o Flamengo na tarde deste sábado (19), às 16h (de Brasília), no CT do clube, em Atibaia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na rede aberta (veja a programação completa aqui).

As donas da casa somam apenas cinco pontos em cinco partidas e precisam da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Flamengo, que foi goleado por 5 a 2 pelo Palmeiras no meio da semana, tenta a recuperação fora de casa. A equipe rubro-negra ocupa a oitava colocação, com sete pontos.