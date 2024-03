Onde assistir a RB Bragantino x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (25), no Estádio Gabriel Marques Silva; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 17h (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Massa Bruta TV no Youtube (veja a programação completa).

Após dois empates consecutivos no Brasileirão Feminino, o RB Bragantino busca sua primeira vitória no torneio. Na primeira rodada, empatou com o Avaí por 3 a 3 e, na sequência, com o Palmeiras por 2 a 2. Já o Atlético-MG está na lanterna do Grupo A sem nenhum ponto conquistado. Em dois jogos disputados, foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 0 e pelo Santos por 3 a 1.