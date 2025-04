Onde assistir a Primavera x Capivariano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paulista Série A2 2025

Após empate sem gols na ida, equipes voltam a campo valendo o troféu da Série A2 do Paulistão; veja quem transmite

Primavera e Capivariano se enfrentam neste sábado (5), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista Série A2 de 2025. A bola rola no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, com transmissão ao vivo na TV aberta pela Record (para o litoral e o interior de São Paulo) e pela TV Cultura, que também exibe o confronto em suas redes sociais e no site oficial. O duelo também estará disponível no PlayPlus, no streaming, além do Canal GOAT e da Ulisses TV, no Youtube. (clique aqui e confira a programação dos jogos do dia).

Após o empate sem gols no primeiro jogo da final, em Capivari, a decisão do título será com mando de campo do Primavera. Dono da melhor campanha do torneio, o time de Indaiatuba garantiu o acesso à elite de 2026 em grande estilo, após eliminar o Taubaté com duas vitórias na semifinal. Com uma defesa sólida – apenas oito gols sofridos em 21 partidas –, o clube liderou a primeira fase e sofreu apenas uma derrota em toda a competição.

A única derrota dos donos da casa na Série A2 foi justamente para o Capivariano. Vice-líder na fase inicial, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, a equipe comandada por Élio Sizenando superou o XV de Piracicaba nas quartas de final, virando o confronto nos pênaltis após perder o jogo de ida. Na semifinal, despachou o Ituano com vitórias em Itu e em Capivari, garantindo as vagas na Série A1 do Paulistão 2026 e na decisão. Agora, o clube busca seu segundo título da segundona – o primeiro foi conquistado em 2014.

Mais artigos abaixo

Os times se enfrentaram cinco vezes desde o ano passado. Na Série A2 de 2024, empataram por 2 a 2 em Indaiatuba. Pela Copa Paulista, o Primavera levou a melhor em um jogo, enquanto o outro terminou em empate sem gols. Já em 2025, o Capivariano venceu na fase de grupos da A2, e no primeiro confronto da final, outro 0 a 0.