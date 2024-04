Onde assistir a Portuguesa Santista x Noroeste ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Paulista A2

Equipes decidem vaga na final, após um empate sem gols na partida de ida; confira a transmissão e outras informações do jogo

Portuguesa Santista e Noroeste se enfrentam na manhã deste domingo (07), às 11h10 (horário de Brasília), no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, pela partida de volta das semifinais do Paulista A2. A partida será transmitida pela Record TV, na TV aberta e do canal Camisa 21, no YouTube, além do serviço Playplus, no streaming (veja a programação completa aqui).

A Portuguesa Santista disputa o acesso para a Série A do Campeonato Paulista após 18 anos longe da elite. Para chegar a final, e garantir a promoção, a equipe - invicta há quatro jogos - contará com o apoio de sua torcida. Para chegar até aqui, a equipe se garantiu em quinto lugar na tabela de classificação do Estadual, com 23 pontos, e desbancou o XV de Piracicada, vencendo o jogo de ida por 3 a 2 e garantindo o empate, no segundo jogo.

Do outro lado, o Noroeste também chega para o confronto defendendo uma ivencibilidade de quatro jogos - entre eles, duas vitórias e dois empates. O alvirrubro de Bauru, por sua vez, tem a chance de garantir o acesso ao Paulistão tendo jogado essa competição, pela última vez, em 2011. Classificado na oitava colocação, com 21 pontos, a equipe bateu o São Bento, nas quartas de final, pelo placar de 2 a 1, após um empate, em 1 a 1, no jogo de ida e, agora, tem os olhos totalmente focado em, 13 anos depois, regressar à elite do futebol paulista.