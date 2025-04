Onde assistir a Porto Vitória x Rio Branco-ES ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final Campeonato Capixaba 2025

Equipes começam a decidir o título estadual nesta terça-feira (01), no Kléber Andrade; veja como acompanhar

Porto Vitória e Rio Branco-ES iniciam a disputa pelo título do Campeonato Capixada 2025 nesta terça-feira (01), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (05). A final terá transmissão ao vivo da TVE Espírito Santo (veja a programação completa).

O Porto Vitória fez história ao chegar à sua primeira final de Capixabão, mas o caminho até aqui foi turbulento. O Verdão só escapou do rebaixamento na última rodada da fase classificatória, ao vencer o Rio Branco por 1 a 0. No mata-mata, a equipe cresceu e eliminou: o Real Noroeste, com uma vitória dramática no jogo de ida, e o Vitória-ES, superando a desvantagem do primeiro confronto para garantir a vaga na decisão.

Do outro lado, o Rio Branco tenta reafirmar sua hegemonia no futebol capixaba. Atual campeão e maior vencedor da história do estadual, com 38 títulos, o Capa-Preta também teve um início complicado, passando cinco rodadas na zona de rebaixamento. A chegada do técnico Rodrigo Fonseca foi determinante para a recuperação da equipe, que terminou a primeira fase na quarta colocação. No mata-mata, o time mostrou força ao eliminar Capixaba e Desportiva de forma invicta. Agora, o objetivo é levantar o 39º troféu e confirmar o favoritismo na grande final.