Onde assistir a Peru x Argentina ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Seleções se enfrentam pela segunda rodada do Pré-Olímpico na Venezuela, brigando por vaga em Paris 2024; confira os detalhes

As equipes sub-23 de Peru e Argentina entrarão em campo nesta quarta-feira (24), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo B do Torneio Pré-Olímpico masculino de futebol. O jogo será realizado no Polideportivo Misael Delgado, estádio do Carabobo FC, na Venezuela, com transmissão ao vivo do SporTV 3.

O Peru venceu seu primeiro jogo no campeonato diante do Chile, por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos nos últimos minutos. Os destaques da partida foram para o goleiro Diego Romero, do Universitario-PER, e para o meia Franchesco Flores, que saiu do banco e anotou o gol solitário da equipe.

Liderada pelo bicampeão olímpico Javier Mascherano, a Argentina só se interessa pela vitória. A seleção não começou a competição com o pé direito, e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Paraguai na primeira rodada. Os hermanos têm destaques já conhecidos, como Thiago Almada, Valentin Barco, Claudio Echeverri e Cristian Medina.