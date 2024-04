Onde assistir a Paysandu x Remo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Verde

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (3), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará na TV aberta e do canal da TV Cultura no YouTube (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para a final do Parazão após eliminar o Águia de Marabá por 5 a 1 no placar agregado, o Paysandu volta as atenções para a Copa Verde. O Papão garantiu a classificação para a semi após eliminar o Rio Branco-AC por 3 a 1 nas oitavas e o Manaus por 4 a 2 nas quartas de final, no placar agregado.

Do outro lado, o Remo, que também está garantido na final do Parazão, eliminou o Trem por 3 a 1 nas oitavas de final e o Amazonas por 4 a 3 no agregado nas quartas da Copa Verde.