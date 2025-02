Onde assistir a Paysandu x Porto Velho ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Verde

Equipes duelam, nesta quarta-feira (05), por vaga nas quartas de final da competição regional; veja os detalhes

Paysandu e Porto Velho se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Banpará Curuzu, em Belém, pelas oitavas de final da Copa Verde 2025. A partida será transmitida em áudio pela PapãoTV, no Youtube. (confira a programação completa).

O Paysandu inicia sua caminhada na Copa Verde diretamente nas oitavas de final. No entanto, a equipe chega para o confronto em busca de reação após a derrota para o Santa Rosa pelo Campeonato Paraense. No Estadual, o Papão ocupa a segunda colocação, com 10 pontos, atrás do arquirrival Remo. Agora, a equipe volta suas atenções para o torneio regional.

Do outro lado, o Porto Velho chega embalado após eliminar o Humaitá na primeira fase da Copa Verde, com uma vitória por 3 a 2 em casa. Além disso, o time começou sua campanha no Campeonato Rondoniense com o pé direito, vencendo o Barcelona-RO por 3 a 1.