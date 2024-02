Onde assistir a Paraguai x Venezuela ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Duelo vale vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024; confira o que é preciso para cada seleção se classificar e onde assistir

Paraguai e Venezuela se enfrentam neste domingo (11), às 20h30 (horário de Brasília), pela terceira e última rodada do quadrangular final do torneio Pré-Olímpico. Com chances de classificação para as duas equipes, o jogo será realizado no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, Venezuela. A transmissão ao vivo é exclusiva do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa).

A seleção paraguaia está na primeira colocação do grupo com 4 pontos, e depende apenas de si para se classificar aos Jogos de Paris. Embora tenha se classificado em segundo na fase de grupos, venceu o Brasil no quadrangular - que era o líder do grupo inicial - e encaminhou bem a vaga. Um empate já garante a aprovação, mas uma derrota na partida e uma vitória argentina ou brasileira no outro confronto pode desclassificar.

Já a Venezuela, precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para a classificação, independentemente do resultado na outra partida. Também vice-colocada na fase de grupos, a Venezuela estava invicta no torneio até ser derrotada para a seleção de Ramon Menezes na última rodada, e, jogando em casa, ainda tem possibilidades de ir a Paris.