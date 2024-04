Onde assistir a Palmeiras x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Equipes entram em campo neste quarta-feira (24), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar

Palmeiras e Athletico-GO se enfrentam na tarde desta quarta-feira (24), às 15h (horário de Brasília), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida não será transmitida pela TV, mas terá transmissão ao vivo da TV Palmeiras, canal oficial do Palmeiras, no Youtube (veja a programação completa aqui).

Líder invicto do campeonato nacional da categoria e embalado por três itórias consecutivas, o Palmeiras chega para o confronto buscando ampliar a vantagem e permanecer no topo da tabela. A vitória mais recente da equipe foi o 2 a 1, contra o Flamengo, fora de casa. A equipe alviverde virou nos acréscimos, com dois gols de Luighi.

Do outro lado, o Furacão se encontra na sexta colocação na tabela de classificação, com cinco pontos somados em três partidas. Ainda sem perder na competição, o Athletico-PR acumula dois empates e uma derrota.

