Onde assistir a Palmeiras x América-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (19), no Estádio Jayme Cintra; confira a transmissão e outras informações do jogo

Palmeiras e América-MG se enfrentam na noite desta sexta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Palmeiras ocupa a quinta posição do Brasileirão feminino, com 10 pontos, assim como o América-MG, que vem de três triunfos seguidos. Até o momento, as equipes registram a mesma campanha no torneio.