Onde assistir a Nigéria x Angola ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Africana de Nações

Equipes disputam vaga na semifinal da competição africana; confira detalhes e onde assistir

As seleções de Nigéria e Angola se enfrentam pelas quartas de final da Copa Africana de Nações nesta sexta-feira (2), às 14h, no estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, na Costa do Marfim. A transmissão ao vivo é exclusiva das plataformas digitais da Band - Bandplay, band.com.br e o canal Esporte na Band, no Youtube (veja a programação completa aqui).

A Nigéria está invicta na competição até aqui. Na fase de grupos, foram duas vitórias e um empate, passando na segunda colocação. Não destoando, deixou Camarões nas oitavas após vencer o confronto por 2 a 0. Com cinco gols marcados, a seleção sofreu apenas um até o momento, e tem uma das melhores defesas do campeonato, que pode ser um trunfo para avançar à próxima fase.

Por outro lado, a Angola tem um dos melhores ataques da Copa Africana de Nações. Também com sete pontos na fase de grupos, passou em primeiro lugar e não teve problemas para derrotar a Namíbia por 3 a 0 na fase anterior. Dona de uma surpreendente campanha até aqui, os angolanos já marcaram nove gols na competição.

Mais artigos abaixo

É o tradicional jogo da melhor defesa contra o melhor ataque da copa, deixando no ar a incerteza do que acontecerá. No histórico do confronto esse equilíbrio não muda: são três vitórias da Nigéria, duas da Angola e sete empates. Se a última opção acontecer novamente, o semifinalista será decidido na prorrogação ou nos pênaltis para enfrentar o vencedor do duelo entre Cabo Verde e África do Sul, no sábado (3).