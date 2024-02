Onde assistir a Nigéria x África do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Africana de Nações

Confronto vale vaga na final da competição africana; confira todos os detalhes e onde assistir

Nigéria e África do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 14h (horário de Brasília), em jogo válido pela semifinal da Copa Africana de Nações. O palco do duelo será o Estádio da Paz de Bouaké, na Costa do Marfim. A transmissão ao vivo será realizada pelo site da Band, na internet, e pela plataforma Bandplay, no streaming (confira a programação completa).

A Nigéria vem desde o começo da competição como uma das seleções favoritas ao título da Copa Africana. Invicta até aqui, só não somou três pontos no jogo da estreia, contra a Guiné Equatorial. Além disso, este empate por 1 a 1 resultou no único gol sofrido pelos nigerianos durante todo o torneio, se consolidando como a defesa menos vazada. Nas quartas de final, derrotou Angola por 1 a 0.

Enquanto isso, a África do Sul vem surpreendendo e passou por fortes equipes como a de Marrocos no caminho à semifinal. O time tem uma das defesas menos vazadas da competição, com apenas dois gols sofridos. Nas quartas, empatou em 0 a 0 com Cabo Verde, se classificando nos pênaltis com destaque para o goleiro Ronwen Williams, que defendeu quatro de cinco cobranças.

Mais artigos abaixo

O retrospecto geral é equilibrado: nos últimos oito encontros entre as seleções foram três vitórias para a Nigéria, uma para a África do Sul e quatro empates. Quem passar encara o vencedor de Costa do Marfim x RD Congo na grande final.