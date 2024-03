Onde assistir a Náutico x Retrô ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Pernambucano

Primeiro jogo da semifinal do estadual acontece neste domingo (10); confira todos os detalhes e onde assistir ao vivo

Náutico e Retrô se enfrentam neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos. O jogo vale a ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, e quem passar enfrenta o classificado da outra chave, Santa Cruz ou Sport. A transmissão ao vivo será por conta do Canal GOAT, no Youtube (clique aqui e veja a programação completa dos jogos).

Mandante neste primeiro jogo, o Timbu se classificou na primeira fase pela terceira colocação do grupo e derrotou o Afogados nos playoffs por 2 a 0, garantindo a vaga nas semis. A equipe teve a mesma pontuação do rival do jogo de domingo (10), 20, porém não se classificou direto pelo saldo de gols. Nos últimos cinco jogos da equipe, foram duas vitórias, duas derrotas - uma delas para o visitante - e um empate.

O Retrô fez a segunda melhor campanha da fase de grupos e se qualificou através da segunda posição geral, sem precisar dos playoffs. O momento do time é bom, e em 12 partidas no ano perdeu apenas duas, além de sete vitórias e três empates. A última foi contra o Flamengo de Arcoverde, em triunfo por 4 a 0.

Os últimos sete jogos entre as equipes tiveram duas vitórias do Náutico, três do Retrô e dois empates. O mais recente terminou em 1 a 0 para o visitante.