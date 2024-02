Onde assistir a Milan x Rennes ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Europa League

Equipes se enfrentam pelo primeiro jogo do mata-mata da competição europeia; veja os detalhes e onde assistir

Milan e Rennes jogam a partida de ida da segunda fase da Europa League 2023/24 nesta quinta-feira (15), às 17h (horário de Brasília). O palco do duelo será o San Siro, em Milão, Itália, e conta com transmissão ao vivo e exclusiva do canal ESPN, na TV fechada, e do Star+, plataforma de streaming (confira a programação completa).

Terceiro colocado no Campeonato Italiano e ingresso na Liga Europa após a eliminação na Champions League, o Milan vem de cinco jogos de invencibilidade, sendo o último uma vitória sobre o Napoli por 1 a 0. O time de Stefano Pioli joga a ida em casa e precisa do resultado para a volta na França não demandar tantos problemas.

Já o Rennes, está em sétimo lugar do Campeonato Francês. Na fase de grupos, se classificou para os Playoffs na segunda colocação, com quatro vitórias em sete jogos, apenas atrás do Villarreal. O time está há nove jogos invictos em todas as competições, sendo sete vitórias e apenas dois empates. Fora de casa, venceu seus últimos cinco, e promete jogo duro aos Rossoneri.