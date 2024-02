Onde assistir a Milan x Napoli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano

Jogo acontece neste domingo (11), válido pela 24ª rodada da Série A; veja onde assistir e as prováveis escalações

Milan e Napoli se enfrentam neste domingo (11), às 16h45 (horário de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo será no Estádio Giuseppe Meazza, o San Siro, e terá transmissão ao vivo do canal ESPN, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming por assinatura também da Disney (veja aqui a programação completa).

Os Rossoneri estão na terceira colocação da Série A, com vaga bem encaminhada para a Champions League da próxima temporada. Apesar de estar a quatro pontos da Juventus (vice), e a oito da Inter de Milão (líder), também está a dez da Atalanta (quarto lugar), o que deixa o Milan confortável na tabela. No entanto, de acordo com os resultados, uma vitória pode muito bem colocar a equipe na briga pelo título novamente.

Enquanto isso, o Napoli não conseguiu manter o mesmo desempenho da temporada anterior, a qual terminou com o time campeão da Série A, e está apenas na oitava colocação do campeonato. Está invicto há três jogos no Italiano, e a vitória pode colocar os napolitanos na briga por vaga nas competições europeias, já que está apenas a quatro pontos do primeiro classificado ao maior torneio do continente.

O retrospecto entre as equipes é bem equilibrado. Nos últimos dez confrontos diretos, foram quatro vitórias do Milan, três do Napoli e mais três empates.