Onde assistir a Maranhão x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Maranhão e Náutico entram em campo na noite deste sábado (10), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Castelão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Inicialmente marcada para o domingo, mas antecipada pela CBF para o sábado de Carnaval, a partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

A quebra da invencibilidade na temporada para o Belo, na primeira rodada, foi como um balde de água fria para o Náutico, que buscava iniciar sua trajetória na Lampions League com o pé direito. O técnico Allan Aal terá que preparar a equipe para o próximo compromisso, buscando encontrar soluções para reverter o quadro e se colocar na briga pela classificação.

Em contrapartida, o Bode Gregório teve sua vitória arracada nos últimos minutos da partida em Natal, diante do ABC, no primeiro confronto pelo torneio. O ponto conquistado fora de casa é um bom começo para o Maranhão, que na rodada mais recente do campeonato estadual impôs uma goleada por 5 a 1, contra o Moto Club. A equipe precisará manter a mesma intensidade da partida anterior e contará com a sua torcida para isso.

