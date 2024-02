Onde assistir a Manchester City x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Em momentos distintos, resultado é valioso para os dois times na tabela do Campeonato Inglês; confira onde assistir

O Manchester City recebe o Brentford nesta terça-feira (20), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada da Premier League. O Etihad Stadium será o palco da partida, que conta com transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, serviço de streaming do Grupo Disney (veja aqui a programação na íntegra).

Apesar de ter empatado em casa com o Chelsea por 1 a 1 no último jogo, os Citizens vinham de 11 vitórias consecutivas somando todas as competições. No momento, estão na terceira colocação do Campeonato Inglês, a quatro pontos do Liverpool, atual líder. Campeão nas últimas três edições da Premier League, a vitória é importantíssima para o City seguir na briga pelo título.

Em um momento completamente diferente, o Brentford está em 14º lugar da tabela e a seis pontos da zona de rebaixamento. Certamente, essa ainda não é uma ameaça real, mas as Abelhas não podem relaxar. A equipe venceu apenas dois de seus últimos doze jogos, e tem que buscar pontuar no Etihad para se manter com tranquilidade na tabela.

No retrospecto geral, o Brentford dá trabalho para o Manchester City. Nos últimos cinco jogos, tiveram duas vitórias contra três do rival. Este será o segundo encontro das equipes apenas em fevereiro, pois já jogaram pelo Inglês no dia 5, onde a equipe de Manchester saiu vitoriosa por 3 a 1.