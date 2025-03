Onde assistir a Londrina x Operário-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paranaense 2025

Com vantagem simples do Londrina, equipes decidem, nesta terça-feira (18), vaga na final do estadual

Londrina e Operário-PR se enfrentam nesta terça-feira (18), às 20h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, pelo YouTube (confira a programação completa).

Na briga por uma vaga na final do Campeonato Paranaense, o Londrina chega embalado pela vitória no jogo de ida e com o apoio de sua torcida para confirmar a classificação. Fora de casa, o Tubarão foi cirúrgico: segurou a pressão do Operário, contou com grande atuação do goleiro Luiz Daniel e aproveitou a chance que teve. O herói da tarde foi Pablo Ruan, que marcou de cabeça e garantiu a vantagem por 1 a 0. Agora, no Estádio do Café, um simples empate basta para que o clube volte à decisão estadual após quatro anos.

Já o Operário precisa se reinventar para manter vivo o sonho do bicampeonato. A derrota em casa complicou a missão do Fantasma, que terá que vencer em Londrina por dois ou mais gols de diferença para avançar direto à final. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. A equipe de Ponta Grossa terá que ser mais eficiente no ataque – algo que não aconteceu na ida, mesmo com boas chances. Para o Operário, será preciso equilíbrio e frieza: evitar que o Londrina amplie a vantagem e aproveitar cada oportunidade para levar a decisão até o fim.