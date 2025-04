Onde assistir a Juventude Samas x Bahia, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 2025

Tricolor baiano tenta sacramentar a vaga nas semifinais após golear no jogo de ida por 6 a 1

Juventude Samas e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (15), às 15h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17 2025. A partida acontece no Estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão, e possui transmissão ao vivo da Samastvoficial, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Apesar de jogar em casa, o Juventude Samas tem uma duríssima missão pela frente. Derrotado por 6 a 1 no jogo de ida, o time maranhense precisa vencer por uma diferença de cinco gols para levar a partida aos pênaltis.

Já o Bahia entra em uma situação muito confortável. Com uma grande vantagem construída na primeira partida, o Tricolor baiano pode jogar com o regulamento embaixo do braço para selar vaga às semifinais.