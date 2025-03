Onde assistir a Juventude x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes vão a campo neste domingo (30) por jogo atrasado da primeira rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar

Juventude e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (30), às 15h (de Brasília), no Homero Soldatelli, pelo jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida será transmitida no YouTube pelo canal E.C Juventude Oficial (confira a programação completa).

O Juventude teve um início de Campeonato Brasileiro sub-20 de extremos. A equipe sentiu o peso da estreia ao ser goleada por 6 a 0 pelo Cuiabá, mas deu uma boa resposta na rodada seguinte, vencendo o Botafogo por 2 a 1. Agora, jogando em casa, o time gaúcho busca consolidar sua recuperação diante de um adversário que chega embalado.

O Palmeiras, por sua vez, entra em campo com 100% de aproveitamento na competição. O time alviverde venceu Bahia e Internacional pelo mesmo placar de 2 a 1, mas só agora disputa seu jogo da primeira rodada, adiado por conta da campanha na Libertadores Sub-20, em que chegou à final. Com um elenco forte e confiante, o Verdão quer manter a boa fase e seguir firme na briga pelas primeiras posições.Equipes se enfrentam