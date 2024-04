Onde assistir aos jogos da Série B? Quem transmite a segunda divisão do Brasileirão?

Edição de 2024 terá todos os 380 jogos transmitidos por diferentes formas e canais; veja o guia completo de onde acompanhar

A bola rola para a segunda divisão do principal campeonato do país. O Brasileirão Série B 2024 percorre por quase todo o calendário do futebol nacional, com início em abril e término programado para novembro. Sendo assim, acompanhar o decorrer da competição ao longo do ano e assistir a todos os jogos se torna grande interesse do amante do mundo da bola.

Para a edição deste ano, a segundona contará com três responsáveis pela transmissão de seus jogos, variados entre televisão aberta, fechada, streaming e internet. A primeira participação do Santos e a presença de clubes tradicionais como Ceará e Sport aumentam mais ainda a busca por onde assistir aos jogos.

Sendo assim, a GOAL apresenta as principais informações sobre a transmissão dos jogos da Série B 2024, os direitos reservados ao Peixe para a competição e muito mais…

