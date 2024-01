Onde assistir a Jequié x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Times entram em campo pela fase de grupos do Campeonato Baiano 2024; confira onde assistir e mais sobre o duelo

Jequié e Vitória se enfrentam por uma vaga no mata-mata do Campeonato Baiano, valendo a quinta rodada da fase de grupos. O duelo acontecerá nesta quarta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Waldomiro Borges, em Jequié-BA. A transmissão será feita pela TVE Bahia, tanto na TV, quanto no Youtube.

Quinto colocado no estadual, o Jequié joga em casa e promete dar trabalho para os visitantes, após a vitória sobre o Alagoinhas na última rodada por 2 a 0. A equipe também venceu o Bahia na estreia do campeonato, mas perdeu seus outros dois jogos. Uma vitória os colocaria na zona de classificação à próxima fase.

O Vitória é o líder do grupo, com nove de 12 pontos possíveis. O rubro-negro venceu e convenceu no último duelo diante do Juazeirense, com o placar de 3 a 0. Os três pontos manteriam o Leão da Barra como líder isolado do Campeonato Baiano, de acordo com outros resultados.

