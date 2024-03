Onde assistir a Jequié x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste sábado (9), no estádio Waldomirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Bahia visita o Jequié na tarde deste sábado (9), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Waldomirão, pela semifinal Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta, e também no canal da emissora no Youtube, na internet (veja a programação completa aqui).

Quarto colocado do primeiro turno com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e três derrotas), o Jequié quer surpreender o forte rival. Para isso, o time contará com o apoio de sua torcida, além de ter todo o elenco à disposição.

O Bahia, por sua vez, encerrou a primeira etapa na liderança, com 19 pontos (seis vitórias, um empate e duas derrotas). O técnico Rogério Ceni pode mandar a campo uma equipe mista, já que terá confronto pela Copa do Brasil no meio da semana.

