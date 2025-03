Onde assistir a Jacuipense x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais do Campeonato Baiano 2025

Com o Tricolor em busca da virada para ir à final, equipes se enfrentam neste domingo (09) pelo jogo de volta; veja como acompanhar

Jacuipense e Bahia entram em campo na noite deste domingo (09), às 18h (de Brasília), no Joia da Princesa, em Feira de Santana, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal da TVE Bahia, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Bahia entra em campo pressionado, precisando de uma vitória por dois ou mais gols para seguir adiante no estadual. Depois de perder em casa por 2 a 1 para o Jacuipense e empatar com o Boston River na fase prévia da Libertadores, o Tricolor quer retomar o caminho das vitórias. Agora, com foco total na competição local, a missão é reverter a desvantagem e seguir vivo na disputa.

Do outro lado, o Jacuipense vive grande fase e ainda não sabe o que é perder em 2025. São seis vitórias e quatro empates até aqui, uma invencibilidade que impulsiona a equipe para o duelo decisivo. Jogando em casa e embalado pelo bom momento, o time busca segurar a vantagem conquistada na ida e carimbar a classificação.