Onde assistir a Ituano x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Times se enfrentam neste sábado pela rodada de abertura da terceira divisão nacional

Ituano e Brusque jogam neste sábado (12), às 16h (horário de Brasília), em compromisso válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025. A partida acontece no Estádio Novelli Júnior e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa de futebol aqui).

Depois de bater na trave pelo retorno imediato à elite do Campeonato Paulista, o Ituano agora volta suas atenções para o segundo objetivo da temporada. Rebaixado da Série B em 2024, o Galo de Itu tenta começar bem para ir em busca do acesso.

Também rebaixado à Série C no ano passado, o Brusque também mira um bate-volta. Eliminado nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o time segue vivo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Athletico-PR na terceira fase.