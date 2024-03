Onde assistir a Itália x Equador ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do amistoso

Seleções vão a campo neste domingo (24) pelo segundo e último amistoso de ambas pela Data FIFA; confira onde assistir

Itália e Equador se enfrentam neste domingo (24), às 17h (horário de Brasília), em amistoso que finaliza a pausa da Data FIFA para as duas seleções. O jogo será na Red Bull Arena, em Nova Jérsei, Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, na televisão fechada (clique aqui e confira a programação na íntegra).

Este será o segundo jogo dos europeus contra uma seleção sul-americana nesta parada internacional. No primeiro confronto, os italianos enfrentaram a Venezuela, e saíram vitoriosos pelo placar de 2 a 1, com diversos testes no elenco e destaques para jogadores como Mateo Retegui, que marcou os dois tentos da partida. Uma vitória no próximo duelo aumenta a confiança do time de Luciano Spalletti na preparação para a Eurocopa 2024.

Enquanto isso, o Equador também se saiu bem na primeira partida jogada em março, tendo derrotado a Guatemala por 2 a 0 com um certo domínio durante boa parte do encontro. A seleção vive bom momento nos últimos tempos e está invicta há seis jogos, com apenas uma derrota nos últimos dez. Este é um teste e tanto para a Copa América, que acontece no meio do ano.

