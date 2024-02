Onde assistir a Itabaiana x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes duelam pela terceira rodada da fase de grupos da Copa da ‘Lampions League’; veja os detalhes

Itabaiana e Sport se enfrentam em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. As equipes vão a campo nesta quarta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju, Sergipe. A transmissão ao vivo é do DAZN, serviço de streaming, e do canal Nosso Futebol, pelo pay-per-view (veja aqui a programação integral).

Na quinta colocação do grupo B, o Itabaiana perdeu na estreia para o CRB, mas se recuperou na rodada anterior e venceu, fora de casa, o América-RN por 2 a 1. A equipe venceu seus dois últimos jogos pelo estadual, e uma vitória nesta partida coloca o clube na zona de classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

O Sport está na mesma colocação do rival, e com a mesma pontuação - uma vitória e uma derrota - porém, no grupo A. Dos nove jogos do clube pernambucano no ano, venceu sete e perdeu apenas duas. Em primeiro lugar no grupo do estadual, precisa ganhar para manter o mesmo desempenho também na 'Lampions League'.

