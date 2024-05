Onde assistir a Internacional x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), pela oitava rodada do Brasileirão feminino; confira como acompanhar e mais detalhes

Pela oitava rodada do Brasileirão feminino, oInternacional recebe o São Paulo nesta quarta-feira (1), às 15h (de Brasília) no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no Youtube. (veja a programação completa).

O São Paulo chega confiante para o confronto após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada. O resultado colocou o Tricolor na terceira colocação da tabela, com 14 pontos, somando quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Internacional vive momento delicado na tabela do Brasileirão feminino. A equipe ainda não conseguiu somar três pontos na competição, acumulando quatro empates e três derrotas, o que a coloca na 14ª posição, na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos. As Gurias Coloradas terão o apoio da sua torcida no Estádio do vale para buscar a redenção e conquistar a primeira vitória na liga.

