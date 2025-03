Onde assistir a Internacional x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Internacional e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (veja a programação completa).

O Internacional começou a caminhada no Brasileiro Sub-20 com confiança elevada. Fora de casa, a equipe superou o Atlético-GO por 2 a 0, com gols de Pedrinho e Marlinho, e deixou para trás a decepção na Copinha, onde foi eliminada ainda na fase de grupos. Agora, diante da torcida, o Colorado busca embalar na temporada e mostrar que o tropeço em janeiro ficou no passado.

Do outro lado, o Fluminense tenta manter o bom início no Brasileiro após vencer o Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Kelwin e Enzo. Apesar da derrota para o Resende na Copa Rio, o time vira a chave e volta suas atenções para o campeonato nacional, onde já largou com três pontos e mira uma sequência positiva.