Onde assistir a Internacional x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Supercopa do Brasil feminina

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Corinthians se enfrentam na manhã deste domingo (11), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais e Ceará) na TV aberta e do SporTV na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Além de Internacional e Corinthians, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Real Brasília, Ferroviária e Kindermann disputam o torneio. De acordo com o regulamento da CBF, se o jogo deste domingo terminar empatado, a decisão será definida nos pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Flamengo x Ferroviária na semifinal.