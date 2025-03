Onde assistir a Internacional x Chapecoense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17 2024

Equipes fazem sua estreia na competição nesta terça-feira (11), na Morada dos Quero-Quero; veja os detalhes

Internacional e Chapecoense se enfrentam na tarde desta terça-feira (11), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Moradas do Quero-Quero, pela Copa do Brasil sub-17. A partida não teve transmissão oficial confirmada (veja a programação completa aqui).

O Internacional inicia sua caminhada na Copa do Brasil querendo ir além da campanha do ano passado. Depois de cair nas oitavas para o Corinthians, o Colorado volta ao torneio com a missão de fazer diferente. A equipe também busca resposta após a eliminação na Copa Santiago e quer mostrar serviço logo na estreia.

A Chapecoense encara o confronto com ambição e a energia de uma equipe jovem. Campeão catarinense sub-17, o Verdão do Oeste é o único representante de Santa Catarina na competição e vê na Copa do Brasil uma grande vitrine.