Onde assistir a Inter Miami x Real Salt Lake ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Lionel Messi, Luis Suárez e companhia inauguram a temporada oficial na Liga Norte-Americana; confira os detalhes e onde acompanhar

O Inter Miami recebe o Real Salt Lake no Lockhart Stadium pela partida de abertura da Major League Soccer de 2024. O jogo será às 22h (horário de Brasília) desta quarta-feira (21), e conta com transmissão ao vivo e exclusiva da Apple TV+, serviço de streaming por assinatura da Apple que inclui os jogos do campeonato (veja a programação completa).

O time de Lionel Messi faz parte da Conferência Oeste da liga, e no ano passado se sagrou campeão da Copa das Ligas e vice da USA Open Cup. Além do argentino, o time já contava com Sergio Busquets e Jordi Alba, e, para este ano, contratou Luis Suárez. Apesar de uma pré-temporada decepcionante, com quatro jogos e nenhuma vitória nos amistosos e na Copa Riade, a expectativa com o quarteto ex-Barcelona na estreia é altíssima.

O Real Salt Lake também faz sua estreia oficial na temporada, tendo jogado apenas amistosos em fevereiro. O último, contra o Houston Dynamo, terminou empatado em 1 a 1. Na Copa das Ligas de 2023, foi eliminado nas oitavas de final, e na USA Open Cup, na semi. Uma vitória contra um time de alta visibilidade seria importantíssima.

Mais artigos abaixo