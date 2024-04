Onde assistir a Grêmio x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro Sub-20

Times vão a campo nesta quarta-feira (10) pela segunda rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será realizada no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e só contará com transmissão da SPFC Play, serviço por assinatura do clube paulista (veja aqui a programação completa).

Embalado após uma vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo no Nilton Santos na estreia do Brasileiro, os garotos do Imortal querem repetir o mesmo desempenho, mas agora jogando em casa. Destaque para o atacante Jardiel, artilheiro da Copinha 2024, que já iniciou os trabalhos com dois gols na primeira partida.

O Tricolor Paulista empatou em 2 a 2 com o Athletico-PR na primeira rodada da competição, e quer a vitória para se colocar nas cabeças desde já. Nesta edição, a equipe quer um desempenho bem melhor que o do ano anterior, já que em 2023 amargou a nona colocação do grupo B, e na Copinha ficou nas oitavas de final.

