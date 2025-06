Onde assistir a Grêmio x Internacional, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Gre-nal será disputado nesta quarta-feira (25), pela 15ª rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

O Grêmio encara o Iinternacional na tarde desta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela 15ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. A partida será transmistida ao vivo pela Grêmio TV, canal oficial do Grêmio no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Grêmio chega embalado para o clássico após três vitórias seguidas — duas pelo Gauchão e uma pelo Brasileirão Sub-20 — e tenta manter a boa fase justamente no momento mais decisivo da temporada. Com 14 pontos e na 17ª colocação, o Tricolor ainda briga para se afastar de vez da zona de rebaixamento, da qual está separado por apenas dois pontos. O bom desempenho recente, incluindo a vitória sobre o São José-RS no jogo de ida das semifinais do estadual, dá moral ao time para encarar o maior rival.

O Internacional vive situação ainda mais delicada. Com apenas 12 pontos em 14 rodadas, os Guris do Celeiro ocupam a 19ª posição e não vencem há três jogos no Brasileirão Sub-20. A derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro na rodada passada agravou a crise, que só não é total graças à vitória sobre o Real nas semifinais do Gauchão. Vencer o clássico é visto como achance de reagir na competição nacional e evitar um desfecho melancólico.