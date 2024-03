Onde assistir a Grêmio x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Brasileiro feminino

É o primeiro desafio das equipes no Brasileirão em 2024; veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e terá transmissão ao vivo do SporTV na televisão fechada (clique aqui e confira a programação dos jogos).

Em busca de seu primeiro título do Brasileirão feminino, o Grêmio teve diversos reforços dentro e à beira do campo, alterações na diretoria e mais novidades para a temporada. No ano passado, as gaúchas acabaram o torneio apenas na nona colocação, e almejam melhores resultados para 2024, já iniciando pela estreia contra o Corinthians.

O Timão já fez seus primeiros testes na temporada e saiu coroado com o título da Supercopa do Brasil ao vencer Internacional, Ferroviária e Cruzeiro para começar o ano com o pé direito. Atuais campeãs brasileiras, as ‘Brabas’ querem seguir o caminho vitorioso que tiveram nos últimos torneios com Arthur Elias, mas agora com Lucas Piccinato.

Os últimos cinco jogos entre as equipes foram marcados por quatro vitórias do Corinthians e apenas um empate. O duelo mais recente acabou em 4 a 0 para as paulistas, e também foi válido pelo Campeonato Brasileiro.