Onde assistir a Gil Vicente x Sporting ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Taça de Portugal 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), no Estádio Cidade de Barcelos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Gil Vicente e Sporting se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h45 (de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, pela final da Recopa Sul-Americana 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após empatar por 2 a 2 com o AVS SAD na última rodada do Campeonato Português, o Sporting volta suas atenções para a Taça de Portugal, onde busca seu quinto título. Na terceira fase, os Leões eliminaram o Portimonense por 2 a 1, golearam o Amarante por 6 a 0 na quarta fase e venceram o Santa Clara por 2 a 1 nas oitavas de final.

Por sua vez, o Gil Vicente garantiu vaga nas quartas de final após derrotar o Belenenses por 2 a 0 na terceira fase, o Vila Real pelo mesmo placar na quarta fase e o Moreirense por 1 a 0 nas oitavas de final.