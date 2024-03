Onde assistir a Fluminense x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (29), no Estádio Luso-Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Em 11º lugar, com quatro pontos, o Fluminense busca a segunda vitória no Brasileirão feminino. Na rodada de estreia, venceu o Atlético-MG por 3 a 0, na sequência empatou com o Internacional por 1 a 1 e foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 2.

Do outro lado, o São Paulo ainda não foi derrotado no torneio feminino. Com cinco pontos, a equipe paulista registra dois empates (com o Cruzeiro e com a Ferroviária) e uma vitória sobre o Avaí Kindermann por 4 a 1.

