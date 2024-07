Onde assistir a Fluminense x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes se enfrentam pela 12ª rodada do campeonato nesta terça; confira mais detalhes

Fluminense e Ceará entram em campo nesta terça-feira (2), às 15h (horário de Brasília), em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no Estádio Vale das Laranjeiras e terá transmissão ao vivo do canal Fluminense Football Club, no YouTube (veja a programação completa aqui).

14º colocado com 11 pontos, o Fluminense tenta reagir no campeonato. Com três derrotas nas últimas quatro rodadas, o Tricolor carioca vai em busca da vitória jogando em casa para esboçar uma aproximação do G8 (são sete pontos de diferença neste momento).

O Ceará não vive situação muito diferente. Na 11ª posição com 16 pontos somados, o Vozão também perdeu três dos últimos quatro jogos pelo campeonato e mira uma reação fora de seus domínios para se aproximar dos oito primeiros.

