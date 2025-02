Onde assistir a Floresta x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes duelam neste sábado (01), no Presidente Vargas, pela penúltima rodada do estadual; veja como acompanhar

Floresta e Fortaleza se enfrentam neste sábado (01), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, e Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

O Fortaleza chega embalado após garantir a classificação antecipada para a fase de mata-mata ao vencer o Maracanã por 1 a 0, com gol de Marinho. Com três vitórias em três jogos, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda tem um impressionante saldo de 11 gols marcados e apenas um sofrido no estadual. Para confirmar a liderança do Grupo B e avançar direto à semifinal, basta um empate.

Já o Floresta entra em campo invicto, mas com uma missão complicada. Com cinco pontos em três jogos, o Verdão da Vila ocupa a vice-liderança do Grupo A e ainda sonha com a classificação direta. No entanto, para isso, precisa vencer seus dois próximos jogos e torcer por tropeços do Ceará. No último duelo, empatou por 3 a 3 contra o Ferroviário em um confronto eletrizante.