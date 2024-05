Onde assistir a Floresta x Figueirense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), em Fortaleza; confira como acompanhar e outras informações

O Floresta recebe o Figueirense na noite desta segunda (20), às 20h (de Brasília), no Presidente Vargas, em Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Figueira, no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Floresta vive um momento delicado na Série C. Na lanterna da competição, equipe ainda não somou pontos e precisa reagir após rapidamente para evitar o rebaixamento.

Do outro lado, o Figueirense, sob o comando de João Bruse, vem de duas vitórias e um empate na competição e ocupa a sétima posição na tabela, com sete pontos somados. A equipe catarinense busca manter a boa sequência e conquistar um bom resultado fora de casa para permanecer na zona de classificação para a segunda fase.

