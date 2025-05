Onde assistir a Flamengo x Juventude, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Clubes entram em campo nesta quarta pela 11ª rodada da competição

Flamengo e Juventude jogam nesta quarta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida acontece no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, e não possui transmissão confirmada (confira a programação completa de futebol aqui).

Terceiro colocado na tabela com 19 pontos, o Flamengo vem de três vitórias seguidas no campeonato e tenta ampliar a sequência positiva. Na última rodada, o Rubro-Negro venceu o São Paulo fora de casa por 2 a 1.

Com uma campanha semelhante, o Juventude ocupa a quarta posição com os mesmos 19 pontos e busca um resultado positivo no Rio de Janeiro. Na rodada anterior, o Jaconero bateu o Cruzeiro no Rio Grande do Sul por 1 a 0.