Onde assistir a Flamengo x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil sub-17 2025

Após 2 a 2 na ida, equipes decidem vaga na semifinal da copa nacional da categoria; veja as prováveis escalações

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (15), às 15h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. O jogo será no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, e ainda não teve transmissão ao vivo oficial confirmada (clique aqui e confira a grade do dia).

O sub-17 do Rubro-Negro vem de uma vitória por 5 a 0 sobre o Bangu, no fim de semana, pela Taça Guanabara. No jogo de ida da Copa do Brasil, a equipe chegou a virar o placar após o Inter sair na frente, mas cedeu o empate no fim. O Fla já eliminou o Porto Vitória, na primeira fase, e o América-MG, nas oitavas de final, antes de chegar à fase atual.

O Colorado, por sua vez, venceu a Chapecoense por 1 a 0 na primeira fase e se classificou de forma heroica sobre o Santos nas oitavas. Os comandados de Eder Moraes venceram o jogo de ida por 2 a 1, na Morada dos Quero-Queros, mas os Meninos da Vila reverteram o placar na volta. Nos pênaltis, melhor para os gaúchos, que venceram por 4 a 1.