Onde assistir a Flamengo x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2024

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (7), no Estádio Luso Brasileiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2024. A partida terá transmissão do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

Na sexta posição do Brasileirão feminino, com 17 pontos, o Flamengo vem de derrota para o São Paulo por 2 a 1 na última rodada. Já o Grêmio, em 11º lugar, com 11, volta a disputar o torneio após a tragédia climática no Estado.