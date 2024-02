Onde assistir a Flamengo x Ferroviária ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Supercopa do Brasil feminina

Equipes entram em campo neste domingo (11), no Estádio Luso Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Ferroviária se enfrentam neste domingo (11), às 10h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Sergipe, Amapá, Paraíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Espírito Santo, Pará, Maranhão, Distrito Federal e a cidade de São Carlos-SP) na TV aberta e do SporTV 2 na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois de estrear na temporada 2024 com vitória sobre o Fluminense por 3 a 0 na primeira rodada da Copa Rio, o Flamengo volta as atenções para a estreia na Supercopa do Brasil feminina. Ferroviária, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Real Brasília, Internacional e Avaí/Kindermann também estão na disputa pelo título do torneio.

Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Internacional x Corinthians, que entram em campo também neste domingo. Esta é a terceira edição da Supercopa feminina, criada em 2022. Até o momento, apenas o Corinthians conquistou o título da competição.

Mais artigos abaixo

No retrospecto histórico das equipes, há um grande equilíbrio. Em nove jogos disputados, foram três vitórias para cada lado, além de três empates. No último encontro válido pelo Brasileirão Feminino de 2023, a equipe carioca venceu por 2 a 1.