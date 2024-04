Onde assistir a Flamengo x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Após estrearem sem vitória no campeonato, equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11); veja detalhes da partida

Flamengo e Cuiabá se enfrentam na tarde desta quinta-feira (11), às 15h (horário de Brasília), noEstádio da Gávea, pela segunda rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão do SporTv, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

Recém-coroado campeão Libertadores sub-20, o Flamengo volta a campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, após derrota na estreia da competição. Os Crias do Ninho iniciaram a campanha perdendo para o Goiás pelo placar de 2 a 1.

Do outro lado, o Cuiabá deu o pontapé no Brasileirão recebendo o América-MG e ficou no empate em 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Kauan Cristuan aos 21', para o Dourado, e Paulo Ricardo, sete minutos depois, deixou tudo igual no placar.

Mais artigos abaixo

No confronto mais recente entre as equipe, o Flamengo - como visitante - levou a melhor, vencendo por 3 a 1 em partida vádida pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20, em abril de 2023.