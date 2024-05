Onde assistir a Ferroviário x ABC ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Interessadas em vencer para escapar o Z-4, equipes se enfrentam neste domingo (19), no PV; confira mais informações da partida

Ferroviário e ABC se enfrentam na noite deste domingo (19), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida não teve transmissão oficial confirmada (veja a programação completa aqui).

O Ferroviário chega ao duelo após somar apenas um ponto nas três primeiras rodadas da Série C. A equipe cearense perdeu para o Figueirense por 2 a 1 na estreia, empatou com o Aparicidense, em casa e, na mais recente rodada, foi goleado pelo São Bernardo pelo placar elástico de 5 a 0. A equipe busca a sua primeira vitória no campeonato para se afastar da zona da degola e iniciar uma reação na competição.

Do outro lado, em 18º lugar, o ABC também está em situação delicada na tabela. A equipe potiguar, assim como o Ferroviário, somou apenas um ponto até aqui, após empatar com a Ferroviária, na primeira rodada do campeonato. Sem vencer há sete jogos, o ABC, vem de três derrotas consecutivas para Náutico, Athletic e Londrina. A equipe precisa vencer para evitar a quarta derrota consecutiva e se sair do Z-4.

