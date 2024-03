Onde assistir a Ferroviária x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série A2 do Campeonato Paulista

Jogo de volta das quartas de final da segunda divisão paulista acontece nesta quarta; veja os detalhes e onde acompanhar ao vivo

Ferroviária e Juventus se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista Série A2. A partida será disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão ao vivo do canal Paulistão no YouTube (confira aqui a programação completa).

Após o empate por 1 a 1 na partida de ida na Rua Javari, a Ferroviária contará com a força de sua torcida para buscar a classificação. Apesar do confronto estar aberto, a Locomotiva joga em seus domínios e sabe que isso pode ser decisivo para levá-la às semifinais.

Já o Juventus tem um desafio um pouco maior, que é buscar o resultado fora de casa. No confronto da primeira fase (jogo foi em 21 de janeiro e era válido pela segunda rodada), também em Araraquara, a Ferroviária levou a melhor e venceu o Moleque Travesso por 2 a 1.

Em caso de novo empate nos 90 minutos, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis.