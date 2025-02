Onde assistir a CSA x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Alagoas 2025

Clássico das Multidões de Maceió será disputado nesta quarta-feira (05); veja os detalhes

CSA e CRB se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 15h (de Brasília), no Manoel Moreira, em Capela, pelaa segunda rodada da Copa Alagoas 2025. A partida será transmitida pelo canal NN Play, no Youtube. (confira a programação completa).

O CSA volta a campo pela segunda rodada da Copa Alagoas apostando novamente em sua equipe alternativa. Com o time principal focado no Campeonato Alagoano, o Azulão utilizará a mesma base que venceu o Coruripe por 1 a 0 na estreia. O resultado colocou o time na liderança do Grupo B, e a equipe busca manter o bom início para se consolidar na parte de cima da tabela.

Já o CRB aposta em seu elenco sub-23 para a disputa da competição, mas a estreia não foi positiva. O Galo perdeu para o CSE por 1 a 0 e começou sua caminhada na lanterna da tabela. Agora, o time tenta reagir no clássico para somar os primeiros pontos.