Onde assistir a Crystal Palace x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Confronto desta segunda-feira (12) é válido pela 24ª rodada da Premier League; veja onde assistir e todas as informações

O Crystal Palace recebe o Chelsea no Selhurst Park, em Londres, em duelo que vale a 24ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo acontece nesta segunda-feira (12), às 17h (de Brasília), e a transmissão é ao vivo e exclusiva dos canais ESPN, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming da mesma companhia (veja aqui a programação completa).

Os mandantes vêm de uma campanha irregular na Premier League, com cinco derrotas, três empates e apenas duas vitórias nos últimos dez jogos da liga. No momento, estão na 15ª colocação da tabela, com 24 pontos, sendo cinco de distância para o Everton, primeiro clube na zona de rebaixamento. Uma vitória afasta ainda mais o Palace de um flerte com a EFL Championship.

Enquanto isso, o Chelsea busca se reestruturar após os altos investimentos para a temporada e vem de vitória convincente sobre o Aston Villa por 3 a 1, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa. Também na parte de baixo da tabela do Inglês, em 11º lugar, uma vitória ainda pode fazer os Blues sonharem com vaga em competição europeia, no entanto, o melhor caminho pode ser pela Copa.

O que conforta os visitantes desta vez, e que preocupa bastante a equipe de Roy Hodgson, é o retrospecto entre os times. São 13 vitórias do Chelsea nos últimos 13 confrontos diretos com o Palace, uma vasta sequência de vitórias pela Premier League e pela FA Cup.